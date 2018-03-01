Görünmezlik pelerini geliyor

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin (TOBB ETÜ), İspanya Katalonya Politeknik Üniversitesi ile birlikte, ''Nesnelerin görünmezliğini sağlama'' konusunda önemli bir çalışmayı tamamlamak üzere olduğu bildirildi. İki üniversitenin ortak çalışmasında, görünmezliği sağlamadaki en temel problemlerden birinin çözülme aşamasında olduğu ifade edildi.

Görünmezlik, dışarıdan bakanların o nesneyi görmemesi, görünmezlik perdesi ardında bulunan nesnenin ise dışarıda kalanları görmesi şeklinde tanımlanıyor.

TOBB ETÜ ve Katalonya Politeknik Üniversitesi'nin nano ölçek nesneler üzerinde yürüttüğü ortak projede, görünmezlik perdesinin arkasında kalan nesnenin dışarıyı görmesine çok yaklaşıldığı belirtildi. Nano, herhangi bir ölçünün milyarda biri anlamına geliyor. Bir nanometre, metrenin milyarda biri olarak tanımlanıyor.

TOBB ETÜ Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Hamza Kurt, nano cisimleri görüntülerken kullanılan yakın alan optik detektörlerin cisme çok yakın tutulması sebebiyle görüntülerin ancak detay kaybı ile elde edilebildiğini, bu sorunu aşabilmek için görüntülemeyi yapan detektörü özel bir nano malzeme ile kaplayıp görünmez kıldıklarında, nano cismin fotoğrafının tüm ayrıntılarıyla elde edilebileceğini söyledi.

Kurt, “Yakın alan optik detektörünü görünmez kılarsak, bu sayede nano boyutlarda ve yüksek çözünürlükte, detay kaybı olmadan görüntü almak mümkün hale gelecektir. Ancak detektörün görünmezliğini sağlarken, diğer taraftan görüntüsü elde edilmeye çalışılan nano cismin görünür olmasını sağlamalıyız. Yani ‘görünmezlik pelerini giydirilmiş bir nano optik sensör' yapmaya çalışıyoruz” dedi.

İLGİLİ HABER Görünmezlik Çin'de bulundu

NERELERDE KULLANILACAK?

Kurt, çalışmaları neticesinde geliştirilebilecek ‘görünmez' nano-optik sensörlerin malzeme bilimi, biyoloji, tıp gibi çok geniş bir yelpazede uygulama alanı bulabileceğini söyledi. Prof. Kurt, şu bilgileri verdi:

“Çalışmamızın sonuçları malzeme biliminde nano-malzemelerin termal, elektriksel, mekaniksel ve kimyasal özelliklerinin karakterize edilmesinde ve üstün özelliklere sahip yeni malzemelerin geliştirilmesinde kullanılabilir. Çünkü görünmez nano optik sensörle daha iyi görüntüler elde ederek nano malzemenin yapısını daha iyi anlayabileceğiz. O malzeme üzerinde bir deney yaptığımızda, elimizde daha iyi görüntüleri olduğu için malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini daha doğru karakterize edebileceğiz. Çalışmamız biyoloji biliminde ise hücre yapısının, DNA yapılanmalarının bakteri ve virüslerin özelliklerinin daha net anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu sayede tıp alanında da önemli gelişmeler sağlanabilir.”

FİLMLERDEKİ GÖRÜNMEZLİK HAYAL

Harry Potter romanı ve filminin yanı sıra, birçok bilim kurgu eserde yer verilen ‘görünmezlik pelerini'ni üretebilmek ise insanlığın en büyük hayalleri arasında bulunuyor. Prof. Kurt, filmlerdeki görünmezliğin fizik yasalarına göre mümkün olmadığını belirtirken, “Elektromanyetik dalganın karşılıklılık ilkesi var. Dışarıdan herhangi bir ışığın erişemediği bir bölgeden, aynı şekilde dışarıya da ışık yayılamıyor. Yani görünmezlik, beraberinde görememezlik dezavantajını getiriyor. Gerçek hayatta kullandığımız büyük cisimleri görünmez kılmak için, halen aşılması gereken çok fazla fiziksel engel bulunuyor. Yaptığımız ve ileride yapmayı planladığımız çalışmaların bu engelleri kısmen de olsa ortadan kaldıracağını öngörmekteyiz. Ancak herhangi bir objenin çevresine özel olarak tasarlanmış soğurucu malzemeler (boya, kaplama vb.) ekleyerek geri yansımaları azaltıp, o objenin görünürlüğünü azaltmak mümkündür” dedi.