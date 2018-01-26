Hac kuraları 2018 ne zaman çekilecek? Binlerce kişi için geri sayım…

Hac kurası ne zaman çekilecek? Hacı adayları Diyanet İşleri Başkanlğı'ndan yapılacak açıklamayı bekliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 hac kura tarihini açıkladı. İşte binlerce kişiyi ilgilendiren açıklamanın detayları...

Kutsal topraklara gidebilmek için, geçen yıl eski başvurularla birlikte toplam 2 milyonu aşkın kişi başvuru yaptı. Bu yılsayının daha fazla olması bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılında Suudi yetkililerle imzaladığı protokolle birlikte Türkiye’den kutsal topraklara gidecek kişi sayısı 80 bine çıkarılmıştı. Peki 2018 hac kurası ne zaman çekilecek? İşte cevabı..

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hacı adaylarının büyük bir heyecanla beklediği hac kuraları çekilişi bu sene 1 Şubat Perşembe saat 11.00'de diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda yapılacak. Hac kurası bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık olarak yapılacak. Hac kuraları çekilişi her sene şubat ayında gerçekleştiriliyor.

DİYANET SİTESİNDE HAC KURALARI HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMA

1- 2018 yılında hacca gitmek üzere “İlk Defa Kayıt” yaptıracakların ilgili bankalara (21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında) 20 TL. önkayıt ücreti yatırmış olması gerekmektedir.

2- 2017 yılında kuraya girip hacca gidemeyenlerin Kayıtları Başkanlık tarafından Otomatik yenilenmiştir.

3- Kayıtları Başkanlıkça yenilenenler; Hac Konaklama türü, Kayıtlı olduğu İl ve ilçesini, İletişim bilgileri ile Kur'a birliktelik işlemlerinde değişiklik yapmak istedikleri taktirde bu işlemlerini 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Müftülüklerden yaptıracaklardır.

4- Kur'a çekiminden sonra kesin kayıt yapmaya hak kazanan vatandaşlarımızın, “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgeleri cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerinden, özellikle cep telefonu bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

5- 2018 yılı Hac Ön Kayıt ve Kayıt Yenileme ile ilgili detaylı bilgiye http://hac.diyanet.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.