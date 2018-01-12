Hacır: MHP şu anda tam anlamıyla iktidardadır

MHP'nin 2019 seçiminde Erdoğan'ı destekleme kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Gazeteci - Yazar Gürkan Hacır, "MHP şu anda tam anlamıyla iktidara nüfuz etmektedir. Hem yüksek bürokraside hem de askeri politikalarda MHP'nin dediği olmaktadır" ifadelerini kullandı.

MHP-AKP yakınlaşması Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında ele alındı. MHP’nin 2019 seçimi için ‘Cumhur ittifakı’ kurmayı teklifiyle ilgili Gazeteci – Yazar Gürkan Hacır, çarpıcı bir yorumda bulundu. İLGİLİ HABER Erdoğan: İttifakı milli mutabakat olarak görüyoruz “MHP’NİN DEDİĞİ OLMAKTADIR” Hacır, “Benim tezim, sayın Bahçeli ve MHP’nin özellikle yüksek bürokrasiyle beraber Türkiye’de bazı büyük problemlerin çözümünde istedikleri rotaya AK Partiyi çektikleri kanaati var bende. MHP şu anda tam anlamıyla iktidardadır. İktidara nüfuz etmektedir. Hem yüksek bürokraside hem de askeri politikalarda MHP’nin dediği olmaktadır” ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Bahçeli: 'Desteğimiz 2019'dan sonra da sürecek'