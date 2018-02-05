Hainler, tankımızı ABD’nin verdiği TOW füzesiyle vurdu

ABD’nin hem eğittiği hem silahlandırdığı terör örgütü PYD ve PKK’lılar, Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı en etkili silahları kullanıyor.

Teröristlerin elinde hem ABD hem de Rus yapımı tanksavarlar bulunduğu, 7 askerimizin şehit olduğu tank saldırısında da Amerikan yapımı TOW füzesinin kullanıldığı belirtildi.

Dinci terör örgütü IŞİD'le mücadele adı altında YPG'lileri silahlandıran, zırhlı araçlar veren ABD'nin, bunları daha sonra toplayacağını Türk yetkililere bildirmelerine rağmen, verilen silah ve mühimmatın bir kısmının Türkiye'ye sokulduğu da belirlendi. Bir yetkili SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “ABD ile yapılan toplantılarda IŞİD'in temizlenmesinden sonra YPG'ye verilen silah, araç ve gereçlerin toplanacağı söylendi. Ancak, böyle bir niyetleri yok. ”

TANK İÇİNDEKİ MÜHİMMAT

Teröristlerin elinde bulunan tanksavarların menzilinin 3 ila 3.5 kilometre arasında değiştiğine dikkat çeken yetkililer, tankın içinde bulunan mühimmatın patlamasıyla kayıpların verildiğini söyledi. Füzenin tankımıza isabet etmesi ve tank içinde bulunan mühimmatın patlaması sonucu 7 askerimizin şehit olduğu öğrenildi.

Şehit ve korucu ailelerinden Amerika'ya suç duyurusu

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, bugün ABD hakkında suç duyurusunda bulunacak.

ABD'nin PYD/YPG ye verdiği silahlarla, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda 100'e yakın şehit verildiğini kaydeden Sözen, bu silahların bir kısmının PKK'nın elinde olduğu ve Türkiye'ye sokulduğunu vurguladı. Sözen şunları söyledi: “Şehit Aileleri ve Gaziler olarak uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanarak ABD yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. ABD'nin silahlarıyla şehitler, gaziler veriyoruz. Bu uluslararası hukuka aykırı bir durumdur. ABD uluslararası sözleşmelere aykırı davranmıştır. ABD'nin bu yaptıklarının yanına kalmaması için Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na Şehit aileleri ve gazilerimiz adına suç duyurusunda bulunacağız.”