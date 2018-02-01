Hakkari’de hain saldırı: Bir asker şehit

Hakkari'nin Çukurca İlçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine saldırı düzenlendi. Bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı...

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Saldırı saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Güven Dağı’ndaki askeri üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından roketli saldırıda bulunuldu. Saldırıda 1 piyade sözleşmeli er şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TSK’DAN AÇIKLAMA

TSK’dan yapılan açıklamada, “1 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri Çukurca Güvendağı Üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.