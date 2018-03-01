Haksız tahrik indirimine üye hakimden muhalefet şerhi

Ümraniye’de bir otelin girişinde ayrı yaşadığı eşini defalarca bıçaklayarak öldüren Hakan Kadakal’ın yargılandığı davada, sanığa oy çokluğuyla haksız tahrik indirimi uygulanarak, 20 yıl hapis cezası verildi. Üye hakim ise karara muhalefet şerhi koyarak, “Haksız tahrik altında değil, ayrılmanın getirdiği öfke ve şiddet duyguları eşini öldürmeye karar verdiği açıkça anlaşılmaktadır” dedi.

İstanbul Ümraniye'de bir otelin girişinde başka bir erkekle gördüğü ayrı yaşadığı eşini defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Hakan Kadakal'ın “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Kadakal cezaevinden getirilirken, tarafların avukatları ve olayda hayatını kaybeden Duygu Kadakal'ın kardeşi de salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı bir önceki celsede açıkladığı mütalaasında belirttiği, sanığın “eşi kasten öldürme” suçunu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talebini tekrar etti.

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MAKTULÜN UYGUNSUZ YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Maktul Duygu Kadakal'ın yaşam şeklinin evlilik birliği içerisinde kabul edilebilir olmadığını savunan sanık avukatı, “Maktulun evliyken eşini terk etmesi ve çocuklarını yuvaya bırakmış olması ile kendisinin uygunsuz bir yaşam sürdüğü dosyada görülmektedir. Toplumum yapısı ve yaşam biçimi itibariyle bir erkeğin etkisinin altına girmemesinin beklenemeyeceği gibi hususlar gözetildiğinde, sanık eylemi ağır tahrik altında meydana getirmiştir. Bu hususlar gözetilerek cezalandırılmasını talep ederiz” ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan Hakan Kadakal, “Eşim mezara girdi ben de cezaevindeyim. İki küçük çocuğum sahipsiz kalmıştır. Her türlü şiddete ve istismara açık durumdadırlar. Takdiri mahkemeye açık bırakıyorum” dedi.

EŞİ OTELE GİTTİĞİ İÇİN SANIĞA İNDİRİM

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanık Hakan Kadakal'ı “eşi kasten öldürme” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın, suçu haksız tahrik altında işlediğini belirten mahkeme, sanığın cezasında indirime giderek 20 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanığı “ruhsatsız bıçak taşımak” suçundan 5 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı.

İNDİRİM KARARINA ÜYE HAKİMDEN ŞERH

Üye hakim karara muhalefet şerhi koydu. Sanığın aldatıldığını öğrendikten sonra eşini evliliği devam ettirmeye zorladığının belirtildiği şerhte, “Kadının ayrılık aşamasındaki seçtiği yaşam biçimi tek başına maktulden kaynaklanan haksız eylem olarak değerlendirilmemelidir. Sanığın maktulün bir başka erkekle buluşmasından dolayı iradesini etkileyen bir öfke ve heyecan durumuna kapılması kabul edilebilir ise de sanık haksız tahrik altında değil, ayrılmanın getirdiği öfke ve şiddet duyguları ile ruhsal durumundan ve iç dünyasında boşanmayı kabullenemediği için eşini öldürmeye karar verdiği açıkça anlaşılmaktadır. Maktulün eşini aldattığı kabul edilse dahi bunun etkisinin öldürücü darbelerle bıçaklanması sonucunu doğurmayabileceği ve sanık için haksız tahrik sayılabilecek bir eylem olarak kabul edilmesi mümkün değildir” ifadeleri yer aldı.