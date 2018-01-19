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Halk Arenası İzmir’de! Heyecan dorukta…

Halk TV’de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' bu hafta İzmir Güzelbahçe’den sevenleriyle buluşuyor. Bütün Türkiye’nin her hafta nefeslerini tutarak izlediği Halk Arenası'na halktan yine her zaman olduğu gibi büyük bir ilgi var. Salon İzmirliler tarafından tıklım tıklım doldurulmuş durumda...

Sozcu.com.tr
21:2819 Ocak 2018
Haberler Gündem
Halk Arenası İzmir’de! Heyecan dorukta…
Halk TV’de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' bu hafta İzmir Güzelbahçe’den sevenleriyle buluşuyor. Bütün Türkiye’nin her hafta nefeslerini tutarak izlediği Halk Arenası'na halktan yine her zaman olduğu gibi büyük bir ilgi var. Salon İzmirliler tarafından tıklım tıklım doldurulmuş durumda...

Yurtseverliği, Atatürk sevgisi ve demokrasiye gönül vermesi nedeniyle 5 yıla aşkın süre demir parmaklıkların ardında mağduriyetler yaşayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kardak kayalıklarında silah arkadaşlarıyla kahramanlık destanı yazan İYİ Parti kurucularından emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici, ‘Halkın Avukatı' Murat Ergün, programın konukları.5

İşte o güzel Halk Arenası'ndan en güzel kareler…

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Son güncelleme: 22:4719.01.2018
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