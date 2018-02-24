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Haluk Koç’tan AKP’ye ‘yerlilik’ ve ‘millilik’ dersi!

Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası'na konuk olan CHP'li Haluk Koç, hükümete ağır eleştirilerde bulundu. Koç, AKP'ye son günlerde sıkça kullandığı 'yerlilik' ve 'millilik' konusunda önemli dersler verdi.

Sozcu.com.tr
android-time 00:09 24 Şubat 2018
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Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası'na konuk olan CHP'li Haluk Koç, hükümete ağır eleştirilerde bulundu. Koç, AKP'ye son günlerde sıkça kullandığı 'yerlilik' ve 'millilik' konusunda önemli dersler verdi.

Halk TV'de ekranlara gelen ve SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ bu hafta da önemli konukları ağırladı.

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Duayen gazetecinin konuğu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Haluk Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

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AKP ve MHP’nin son zamanlarda sıkça gündeme getirdiği ‘yerlilik’ ve ‘millilik’ konusuna değinen Koç, AKP’ye adeta ders verdi. Koç, “Kendilerini tarif ederken ‘milli’ kelimesi kullanıyorlar. Siz üretmeden kendi kendine yetmeden milli olamazsınız. Gelen vurur size giden vurur. Bu arkadaşların yakın geçmişine bakalım ve sizin vicdanınıza bırakayım. Şu ana kadar her emperyalist isteğe evet deyip boyun eğenler ‘Milli’ olabilir mi? Asla olamazlar. Bunlardan büyük olanı, ben BOP’un eş başkanıyım, böyle bir görev verildi diye yıllarca dolaşmadı mı? Kayıtlarda var bunlar. Cumhuriyetin kuruluşundan beri var olan tüm yerli varlıklarımız haraç mezat elden çıktı. Tüm bu üreten varlıklarımızı satandan ‘Milli’ tanımı çıkar mı?” ifadelerini kullandı.

 

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Son güncelleme: android-time 00:2724.02.2018
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