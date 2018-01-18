Hamile çocuk skandalından sonra CHP’li vekil Sağlık Bakanlığı’nın o verilerini paylaştı! Durum çok vahim!

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2017 yılında 5 ayda yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun ortaya çıkması gözleri yeniden erken yaştaki hamileliklere bağlı bebek ölümlerine çevirdi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin paylaştığı Sağlık Bakanlığı'nın veriler ürkütücü boyutta.

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi’nin paylaştığı verilere göre; Sağlık Bakanlığı Bebek Ölümleri İzleme Sistemi kayıtlarına göre son 11 yılda, 17 yaş ve altındaki annelerin dünyaya getirdiği bebeklerden 2.404'ü, 1 gün yaşayamadan hayatını kaybetti. 2017'nin henüz ilk 3 ayında 1 gün yaşayamadan hayatını kaybeden bebek sayısı ise 8 olarak açıklandı.

Doğum esnasında gerçekleşen ölümlerin yıllara göre dağılımı şu şekilde oldu:

YIL Bebek Ölümleri Sayısı

2007 309

2008 266

2009 311

2010 255

2011 205

2012 225

2013 225

2014 218

2015 191

2016 191

2017 8

DOĞUM ESNASINDA ÖLEN BEBEKLERİN %10'U ÇOCUK ANNELERİN

TUİK, 2009-2015 yılları arasındaTürkiye'de 1 gün yaşayamadan hayatını kaybeden bebek sayısını15.574 olarak açıklanırken,Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre aynı dönemdeanne yaşı 18'in altında olan bebeklerden 1gün yaşayamadan ölenlerin sayısı1.630 oldu. Bu verilere göre2009-2015 yılları arasında 1 gün bile yaşayamadan ölen her 10 bebekten 1'nin annesi çocuk yaştaydı.

10 SENEDE 17 ÇOCUK ANNE ÖLDÜ

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre;

2017'de 16 yaşında (1);

2016'da 16 yaşında (2);

2015'te 16 yaşında (1);

2014'te 17 yaşında (1);

2013'te 17 yaşında (2);

2011'de 17 yaşında (1); 14 yaşında (1);

2010'da 17 yaşında (1); 16 yaşında (1);

2009'da 16 yaşında (1); 15 yaşında (1);

2008'de 17 yaşında (1);

2007'de 17 yaşında (2); 16 yaşında (1) kız çocuğu olmak üzere 17 çocuk anne doğum esnasında hayatını kaybetti.

Doğum esnasında ölen kız çocuklarının %47'si 17, %41'i ise 16 yaşındaydı.

“ÇOCUK ANNE” ÖLÜMLERİNDE DOĞU VE GÜNEYDOĞU ÖNDE

Erken hamilelik nedeniyle doğum esnasında meydana gelen anne ölümlerinin illere göre dağılımı incelendiği ise, Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesi öne çıktı. Buna göre 2007-2017 yılları arasında Diyarbakır ve Muş'ta 2'şer, Bitlis, Batman, Van, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep illerinde ise 1'er çocuk anne ölümü gerçekleşti. Ayrıca Uşak, Mersin, Hatay, Tekirdağ ve İstanbul'da da 1'er çocuk anne doğum esnasında hayatını kaybetti.

İLGEZDİ: BEBEK ÖLÜMLERİ ÖTEKİ TÜRKİYE'NİN ACI YÜZÜ

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verileri değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında 18 yaşın altındaki her bireyin, çocuk olarak kabul edildiğine işaret ederek, ergenliğini tamamlayamadan evlendirilen kız çocuklarının, Türkiye'nin acı yüzü olduğunu vurguladı. Erken yaşta gerçekleştirilen evliliklerin öncelikle kız çocuklarını, ardından tüm toplumu etkileyecek yıkıcı sonuçlar doğurduğunu vurgulayan CHP'li İlgezdi, “yeterli fizyolojik ve psikolojik erginliğe ulaşamadan kız çocuklarını evlendirmek, doğum yapmaya zorlamak veya teşvik etmek annenin ruh ve beden sağlığı kadar, doğacak çocuğun da hayatını tehlikeye sokmaktadır” dedi.

BİNLERCE KADININ YAŞAM HAKKI ELİNDEN ALINIYOR

Erken evliliklerin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştirdiğinin altını çizen İlgezdi, “Kız çocuklarımızı ‘mürüvvet görelim' diyerek eğitimsizlik, yoksulluk, şiddet ve evlat acısı döngüsüne hapseden bu kısır anlayış binlerce yaşamı derinden etkiliyor” dedi.

İlgezdi şunları kaydetti:

ÖLÜM RİSKİ BEŞ KAT FAZLA

“Yapılan araştırmalar 12-17 yaş arasındaki kız çocuklarının hamilelik döneminde hayatını kaybetme riskinin, 20-24 yaş arasındaki kadınların hamileliklerindeki ölüm riskinden 5 kat fazla olduğunu gösteriyor. Buna karşın Türkiye'de çocuk yaşta yapılan evliliklerin önüne geçilemediği gibi erken hamilelikler de adeta teşvik ediliyor.

HAFTADA 4 BEBEK ÖLDÜ

2010-2015 yılları arasında doğan 7.767.256 bebekten 142.298'nin annesi 17 yaş ve altındaki kız çocuklarımızdı. Öte taraftan aynı dönemde TUİK ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre doğum esnasında hayatını kaybeden 12.572 yavrumuzun %10'unun annesi de yine 17 yaş ve altındaki kız çocuklarımızdı. Bu veriler bir başka acı gerçeği daha gösteriyor ki, geçtiğimiz 11 yıl boyunca, her hafta, annesi 17 yaşından küçük, 4 bebek doğum esnasında öldü. Çocuklarımıza bu travmayı yaşatmaya hakkımız yok.”