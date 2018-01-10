Hasip Kaplan kimdir? Olay yaratan paylaşıma HDP’den tepki

Eski milletvekili Hasip Kaplan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki yarattı.Kaplan'ın açıklamalarına HDP'den de kınama geldi. Peki Hasip Kaplan kimdir, nerelidir?

Hasip Kaplan kimdir? Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, Twitter hesabından, “HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!” diye yazınca büyük tepki topladı. Hasip Kaplan, bu açıklamasını daha sonraki tweetlerinde de savundu. Kaplan devamında şu ifadeleri paylaştı:

“Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur, Başur ve Rojava söz konusu olacaksa, bu işi ruhundan anlatacak liderler zamanı..! Bana bakın her türlü ırkçılar, Kürt halkının yüzde on bir oyunu alan bir partide ,Kürt halkının yüzde 12 iradesine saygınız yoksa, benimde binde bir iradenize saygım yok, terbiyenizini takının, yoksa çok daha ağır konuşurum. HDP kurultayı ile ilgili görüşüm çok nettir.Şaklabanlarla liderler arasında net görüş ifademdir..!”

HDP kurultayında

Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin,benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek..! — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) 9 Ocak 2018

Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur,Başur ve Rojava söz konusu olacaksa,bu işi ruhundan anlatacak liderler zamanı..! — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) 9 Ocak 2018

HDP kurultayı ile ilgili görüşüm çok nettir.Şaklabanlarla liderler arasında net görüş ifademdir..! — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) 9 Ocak 2018

HDP: KINIYORUZ

Kaplan'ın attığı bu twitler sonrası partisinden büyük tepki geldi. Partinin resmi hesabından atılan twitte; “Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz” denildi.

Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz. — HDP (@HDPgenelmerkezi) 9 Ocak 2018

HASİP KAPLAN KİMDİR?

Hasip Kaplan, 1 Ocak 1954’te Şırnak İdil’in Harapşeref köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Uluslararası Hukuk Uzmanı olarak çalıştı. Türkiye Barolar Birliği Delegeliği yaptı. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde Uluslararası Hukuk dersleri verdi. Avrupa Hukukçular Birliği’nin Türkiye Üyesi oldu. Birçok dernek ve vakfın üyeliğinde bulundu. Hukuk dergisi, Esmer dergisi ve Gündem gazetesi yazarı olup, yurtiçi ve yurtdışında bir dizi konferansa katıldı.

1999’da İmralı’da yargılanan, PKK’nın kurucusu ve lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlığını yapmıştır.

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde Bin Umut Adayları olarak Şırnak’tan bağımsız milletvekili seçilmiştir. Daha sonra TBMM’de DTP grubunu oluşturmuştur. TBMM XXIII. Dönem BDP Şırnak Milletvekilliği, Plân ve Bütçe Komisyonu üyeliği yapmıştır.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde BDP’nin desteklediği Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’ndan Şırnak’ta bağımsız aday olarak gösterilmiş, yaklaşık %30 oy oranıyla (39,434 oy) XXIV. Dönem TBMM Şırnak milletvekili olarak seçilmiştir. Ayrıca Hasip Kaplan 5 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla Barış ve Demokrasi Partisi grup başkanvekili olmuştur.

28 Nisan 2014 tarihi itibarıyla diğer BDP’li milletvekilleri ile beraber Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) geçmiş ve TBMM’de 27 kişilik HDP grubunu oluşturmuştur.

Beş kitabı yayınlanan ve anadili Kürtçe olan Hasip Kaplan, iyi derecede Fransızca ve orta düzeyde Arapça bilmektedir; evli ve 2 çocuk babasıdır.