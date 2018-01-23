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Hatay’da son dakika kararı! Vatandaşın askere yemek vermesi yasaklandı

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı devam ederken son dakika haberleri geliyor... Hatay'da Mehmetçik için yemek götüren vatandaşlardan artık bölgeye girmemeleri ve erzak götürmemeleri istendi. Valilik askerlere yemek verilmesini yasakladı.

19:4023 Ocak 2018
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Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı devam ederken son dakika haberleri geliyor... Hatay'da Mehmetçik için yemek götüren vatandaşlardan artık bölgeye girmemeleri ve erzak götürmemeleri istendi. Valilik askerlere yemek verilmesini yasakladı.

Bora ERDİN / Kubilay ALTUĞ – sozcu.com.tr

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Haydarlar Mahallesi sakinleri Zeytin Dalı Operasyonu'nu için sınırı geçen Mehmetçik için kurban kesti.

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Ancak Valilik kararı ile vatandaşların askerlere yemek vermesi yasaklandı.

SÖZCÜ’ye konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yasağın nedeni için “Vatandaşlar kendi imkanları ile Mehmetçik için kurban kesti. Bugün Hatay Valisi Erdal Ata ile görüştüm. Halk destek amaçlı yemek görüyor. Fakat kötü niyetliler de olabilir. Karar bu nedenle alındı” dedi.

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Son güncelleme: 00:0924.01.2018
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