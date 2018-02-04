Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Operasyon’unda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram’ın cenazesine binlerce Hataylı geldi.
Teröristlerce Suriye'den atılan roketin Kilis'e düşmesi sonucu şehit düşen hudut bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram son yolculuğuna uğurlandı. 6 çocuklu Mustafa ve Zeycan Bayram çiftinin oğlu 25 yaşındaki şehidin cenazesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi. Kırıkhan'da yaşayan ailesi ve Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı cenaze törenine binlerce Hataylı katıldı.
Son güncelleme: 14:4304.02.2018