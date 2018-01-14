Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı!

Trabzon Havalimanı'nda inişe geçen yolcu uçağı pistten çıktı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ankara'dan kalkan ve Trabzon Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı pistten çıktı. Apron, uçak iniş kalkışına tamamen kapatıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralananların olduğu ve uçakta bulunanların tahliye edildiği kaydedildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili Trabzon Valisi Yücel Yavuz da açıklamalarda bulundu. Yolcuların tahliye edildiğini vurgulayan Yavuz, yaralananların olmadığını söyledi.

Vali Yavuz “Yolcu uçağı indikten sonra manevra sırasında pistten çıkma olayı meydana geliyor. Yolcularımız salimen uçaktan çıkartılıyor. Çok şükür bir sorun olmaksızın yaralımız veya başka bir olumsuz durumumuz yok. Yolcularımızda bir korku hali mevcut. Havalimanı şuan teknik olarak hava trafiğine kapalı. En kısa zamanda da hava ulaşımına açacağız. Şuanda teknik olarak alınması gereken önlemler alındı. Pistte uçuşa sıkıntı olacak bir durum kalmadı. En kısa zamanda hava trafiğine açacağız. Bu kazanın neden kaynaklandığı araştırılıyor. Krizi masası oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

CORA: İNİŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİKTEN SONRA PİSTTEN ÇIKTI

AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora da Trabzon Havalimanı’nda pistten çıkan uçak ile alakalı açıklamada bulundu. Cora yaptığı açıklamada, “Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçak Trabzon Havalimanında inişini gerçekleştirdikten sonra pistten çıktı. Yolcular tahliye oldu. Çok şükür can kaybı yok. Tahliye edilen 162 yolcuya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. İHA