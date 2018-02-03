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Hayrabolu’da trafik kazası! Bir ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

03:453 Şubat 2018
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Hayrabolu’da trafik kazası! Bir ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe’ye bağlı Karababa mahallesi yakınlarında Ahmet Kurtçu’nun kullandığı 39 AS 803 otomobil ile karşı yönden gelen Eyüp Aldanmaz yönetimindeki 59 HD 029 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücüler Ahmet Kurtçu, Eyüp Aldanmaz ve araçta bulunan Faruk İşgör yaralanırken, İsmail Zarağlı ise hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İHA

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