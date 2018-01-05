Hazinedar’ı eleştiren CHP’li vekilden flaş sözler: Onaylamıyorum ama…

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Murat Hazinedar'ı eleştiren açıklamalarıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Hazinedar'a sahip çıktı, "Bu işleme karşı duracağım..." dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırıldı. En sert tepki CHP’den geldi, “hükümet eliyle kumpas” denildi.

Daha önce Murat Hazinedar’a yönelik eleştiriyle gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da karara tepki gösterdi.

Erdoğdu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Beşiktaş Belediye Başkanının siyasal tutumunu ve yönetim anlayışını onaylamadım… Onaylamıyorum… Ancak bu bizim iç işimiz… Süleyman Soylu bizim Disiplin Kurulu Başkanımız değil… Yapılan işlem seçilmiş Belediye Başkanlığının gasp edilmesidir… Bu işleme karşı duracağım…” ifadelerini kullandı.

Erdoğdu daha, “Bıçak kemiğe dayandı… Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demekten bıktım… Beşiktaş Belediye Başkan’ı hakkında disiplin süreci başlamalı…” paylaşımıyla gündeme gelmişti.

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