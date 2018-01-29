HDP ilçe başkanlığına saldıran 8 kişi serbest bırakıldı

HDP Pendik İlçe Başkanlığı’na saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.
İstanbul Pendik Hatboyu Caddesi'nde bulunan HDP İlçe Başkanlığı binasına saldırarak, maddi zarar verilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
“Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “yangın çıkarma” suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 8 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.