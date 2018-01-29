HDP Pendik ilçe binasına saldıran 8 kişi yakalandı

İstanbul’da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Pendik İlçe binasına saldıran 8 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, dün HDP'nin Pendik Hatboyu Caddesi'nde bulunan ilçe binasına saldırarak maddi zarar veren 8 kişi, polisin anında müdahalesiyle kısa sürede yakalandı. Yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı olayın ardından HDP ilçe binasında inceleme yapan güvenlik güçleri, kimlikleri tespit edilen 8 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Olayda HDP ilçe binasında oluşan zararın dışında yaralı olmadığı öğrenildi.

Yakalanan 8 kişinin polisteki işlemlerinin devam ettiği, yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

İHA