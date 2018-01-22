HDP Tunceli Milletvekili Önlü hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, Afrin'deki terörist gruplara yönelik düzenlenen harekat ile ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Suriye’deki Afrin bölgesindeki terörist gruplara yönelik cumartesi günü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı sosyal medya hesabından İngilizce yazı ile eleştirdi. Savcılık, Öncü’nün bu paylaşımda kullandığı ifade ve fotoğraf nedeniyle ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini’ aşağılamak suçundan soruşturma başlattığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, milletvekili Alican Önlü’nün, sosyal medya hesabından İngilizce ifadelere yer verdiğini bildirdi. Milletvekilinin metinle birlikte yaralı bir çocuk fotoğrafı paylaştığı kaydedilen açıklamada hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

DHA