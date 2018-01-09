HDP’li Kaplan: Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin!

HDP’nin eski Milletvekili Hasip Kaplan, attığı ırkçı tweetle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaplan, "Kurultay'da Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" diyerek tepkileri üzerine çekti.

Şırnak eski Milletvekili Kaplan, Twitter hesabından, “HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!” diye yazınca büyük tepki topladı. Hasip Kaplan, bu açıklamasını daha sonraki tweetlerinde de savundu. Kaplan devamında şu ifadeleri paylaştı:

“Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur, Başur ve Rojava söz konusu olacaksa, bu işi ruhundan anlatacak liderler zamanı..! Bana bakın her türlü ırkçılar, Kürt halkının yüzde on bir oyunu alan bir partide ,Kürt halkının yüzde 12 iradesine saygınız yoksa, benimde binde bir iradenize saygım yok, terbiyenizini takının, yoksa çok daha ağır konuşurum. HDP kurultayı ile ilgili görüşüm çok nettir.Şaklabanlarla liderler arasında net görüş ifademdir..!”

İşte o twitler…

HDP: KINIYORUZ

Kaplan’ın attığı bu twitler sonrası partisinden büyük tepki geldi. Partinin resmi hesabından atılan twitte; “Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz” denildi.