‘Her gün iç çamaşırını değiştiriyor’ dedi dava açtı

Boşanmak isteyen kuaför eşine karşı dava açan kadın, yuvasını kızının bale öğretmeninin yıktığını öne sürdü. "Gece telefonuyla tuvalete girip 1.5 saat yazışıyor. Yatarken telefonu pijamasının cebine koyuyordu" diyen genç kadın 600 bin lira tazminat istiyor

Boşanmak isteyen kuaför eşine karşı dava açan kadın, yuvasını kızının bale öğretmeninin yıktığını öne sürdü. “Gece telefonuyla tuvalete girip 1.5 saat yazışıyor. Yatarken telefonu pijamasının cebine koyuyordu” diyen genç kadın 600 bin lira tazminat istiyor

İstanbul Aile Mahkemesi’ne karşılıklı açılan boşanma davasında çiftin evliliğinin bitmesine neden olan iddialar şöyle yer aldı; Kadın kuaförü B.G. başka bir kadın ile nişanlıyken, A.G. ile tanıştı. 5 yıl süren arkadaşlığının ardından ikili nikâh masasına oturdu.

İki çocuk sahibi olan çiftin evliliği 2017 Mayıs ayma kadar mutlu şekilde devam etti. Eşinin ailesine kötü davrandığını ileri süren kuaför B.G. boşanma davası açtı. Eşinin evi terk ettiğini karakola giderek belgeleyen B.G., çocuklarının velayetini de istedi.

Evliliğinin bitmesine kızının bale öğretmenin sebep olduğunu ileri süren A.G. ise karşı boşanma davası açtı. Genç kadın, eşinden 300 bin maddi, 300 bin manevi tazminat ve aylık 6 bin lira nafaka talep etti.

‘DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ’

Genç kadın eşinin mayıs ayından sonra davranışlarının değiştiğini, eve alkollü gelmeye, zaman zaman gelmemeye, çocuklarına ve kendisine ilgisiz davranmaya başladığını ileri sürdü. Eşinin son dönemde her gün iç çamaşırlarını ve kıyafetlerini değiştirmesinden, bakımlı ve şık dolaşmaya başlamasından kuşkulandığını belirten A.G., temmuz ayında “Bunaldım” diyerek bir hafta yalnız başına tatile gittiğini ileri sürdü.

Cep telefonuna şifre koyan B.G.’nin tuvalete girip 1.5 saat telefonla yazıştığını iddia eden A.G., “Yatarken bile telefonunu pijamasının cebine koyuyordu” dedi.

‘ESKİSİ GİBİ OLAMAYIZ’

Evliliğini kurtarmak istediğinde Seninle eskisi gibi olamam, çocukları bırak annene git” cevabı aldığını savunan A.G., şiddet gördüğü için evden ayrıldığını iddia etti. Çiftin davasının görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.