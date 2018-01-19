Hızlı çaldılar çabuk yakalandılar

İstanbul'da önce anahtarları sonra araçları çalan 49 suçtan kayıtları bulunan ve 25 suçtan da aranan iki oto hırsızı kısa sürede yakalandı.

Yaşanan olay 11 Ocak Günü sabah saat 04.30'da Bahçelievler’de bulunan yediemin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, 4 şüpheli çalıntı araçla yediemin otoparkına geldi. Özel güvenlik görevlisinin çevreyi dolaştığı esnada nöbetçi kulübesine giren hırsızlar önce araçların anahtarlarını aldı.



Anahtarları cebine dolduran şüpheli ardından araçların olduğu bölüme geçti. Ardından iki aracı alan hırsızlar kayıplara karıştı. Araçların çalındığını fark eden güvenlik görevlisi polise haber verirken, araçların çalınma anları ise otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı.



Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, olaydan bir süre sonra şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan incelemede durdurulan aracın otoparktan çalınan araç olduğu tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan kimlik tespitinde şüphelilerin sahte kimlik kullandığı belirlendi.

Şüpheliler detaylı incelemeler icin Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği’ne götürüldü. İki şüpheli emniyette yapılan sorgulamalarda çaldıkları diğer aracın yerini söylemesi üzerine diğer araç da bulundu. Araçlarda yapılan aramalarda ise 14 kontak anahtarı, çalıntı plakalar bulundu.

Şüphelilere yönelik yapılan araştırmalarda ise Seyit G.’nin(30) 30 suç kaydı bulunurken, 14 suçtan arandığı belirlendi. 23 yaşındaki Şahmeran G.'nin de 19 suç kaydı bulunduğu, 11 suçtan da arandığı ortaya çıktı. 6 hırsızlık olayının da faili olan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 kişi tutuklanırken, 2 kişinin arandığı bildirildi.