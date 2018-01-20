Hulusi Akar’ın harekatı yönettiği fotoğraflarda dikkat çeken detay

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde 'Zeytin Dalı Harekatı'nı yönetiyor. Genelkurmay Başkanı Akar'a, kuvvet komutanları eşlik ediyor. Operasyon devam ederken Başbakan Binali Yıldırım da Genelkurmay Harekat Merkezi'ne giderek bilgi verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor.

Karargahta çekilen fotoğraflarda yeni kamuflajların Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve komuta kademesi tarafından ilk defa Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinde kullanıldığı görüldü.

BAŞBAKAN HAREKAT MERKEZİ’NDE





Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Harekat Merkezi’ne gittiği bilgisi geldi. Başbakan’ın askeri yetkililerden harekata ilişkin bilgi aldığı öğrenildi.