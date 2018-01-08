İBB’de kritik görev değişimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerden Kültür A.Ş’nin genel müdürlüğüne Kemal Kaptaner getirildi. Kaptaner, 2014 yılından beri Türk Telekom’da görev yapıyordu.

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mevlüt Uysal, üst yönetimde yeni atamalar yapmaya devam ediyor. Daha önce İETT genel müdürünü görevden alan, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı'nı değiştiren Uysal şimdi de Kültür A.Ş genel müdürlüğünde değişikliğe gitti. Görevden ayrılan İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen’in yerine geçtiğimiz hafta Rıdvan Duran getirilmişti. Duran'dan boşalan Kültür A.Ş Genel Müdürlüğü'ne de bugün itibari ile Kemal Kaptaner atandı. Kaptaner, Türk Telekom'da danışmanlık yapıyordu.

KAPTANER KİMDİR?

Kaptaner, İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Reklam sektöründe reklam yazarı, proje yönetmeni, kreatif direktör gibi pozisyonlarda çalıştı. Pazarlama iletişimi içerikli yazıları “İşler Kötüyse Reklam Yapın” adıyla kitap olarak yayınlandı. Reklam ajanslarında çalışmanın yanı sıra radyo TV programları yaptı. 2002-2004 yıllarında, AKRA FM’de Genel Müdür olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Reklamcılık ve Reklam Yazarlığı dersleri verdi. 2006 – 2012 arasında Türkiye Finans Katılım Bankası'nda, devamında Anadolu Ajansı ve İMKB'de Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yaptı. Eylül 2014’te Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü olarak çalışmaya başladı. Avea ve TTNET markalarının da birleşmesiyle Kıdemli Direktör oldu. 2017 yılı boyunca danışman olarak Türk Telekom'da göreve devam etti. III. Millî Kültür Şûrası'nda komisyon üyeliği yaptı.