İbrahim Kalın: Kılıçdaroğlu gereğini yapsın

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Operasyonu'nu ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kalın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili bir soruya yanıt verdi. Kalın CHP’nin içinde bazı kimselerin YPG/PYD’ye dolaylı olarak destek verdiklerini öne sürerek Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gereğini yapmasını beklediklerini söyledi.

Kalın şunları söyledi;

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun PYD/YPG’nin bir terör örgütü olduğunu ifade etmiş, memnuniyet verici ama bunu sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra yapması da manidar. Şunu da gözardı etmemek lazım; hala CHP içinde PYD’ye YPG’ye terör örgütü diyemeyen dolaylı olarak onlara destek veren arka çıkan bir takım seslerin de olduğunu görüyoruz. Umarız bu konuda da sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı sıfatıyla gerekli adımları atacaktır.”

SURİYE REJİMİ İLE TEMAS YOK

Kılıçdaroğlu ‘Suriye rejimi ile temasa geçilmeli’ önerisine ilişkin bir soru üzerine de “Rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Şu anda öyle bir temasın kurulması da söz konusu değil. Kendi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda karar alır uygularız. Suriye sahasında çok değişik şeyler yaşanıyor yeni vekâlet savaşları hayata geçirilmeye çalışılıyor. ABD’nin PYD ve YPG’ye verdiği destek maalesef bunun örneklerinden . Rejim ile doğrudan bir temas, görüşme şu anda zaten bizim gündemimizde yok. Bu konuda da bir değişiklik söz konusu değil” diye konuştu.

İbrahim Kalın: “Ülkenin, Devletin, Milletin beka meseleleri sözkonusu olduğunda partizan bir yaklaşımla bu konular ele alınmaz.”