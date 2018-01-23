İbrahim Kalın’dan Rusya ile pazarlık açıklaması

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı öncesi Rusya ile pazarlık yapıldığı iddialarına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında cevap verdi. Kalın, Rusya'yla gizli bir pazarlığın yapılmadığını söyledi. Programda Kalın, Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilecek olan görüşmenin detaylarını da aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk’te yayınlanan programda konuştu. Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na değinen Kalın, önemli bilgiler verdi. Programda Türkiye’nin, Afrin’e düzenlediği operasyondan önce Rusya ile pazarlık yapıp yapmadığı sorusu gündeme geldi. Bu soruya Kalın, “Rusya ile gizli bir pazarlık yok. Yani Afrin’i alın İdlib’i verin. Bu tür şeylerin konuşulduğunu da duyuyorum. Bir kere böyle bir şey söz konusu değil. Bizim İdlib’de 12 tane gözlem noktası kurma kararımız yaklaşık 1 buçuk ay önce Astana’da alınmış bir karardır” cevabını verdi.

“TALEP TRUMP’TAN GELDİ”

Kalın, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleştirilecek görüşmeye de değindi. Görüşmenin alt yapısının hazırlandığını ifade eden Kalın, görüşme talebinin de Trump'tan geldiğini söyledi. Kalın, “Genelkurmay başkanları görüşür. Son kararı başkanlar verir. Görüşme talebi ABD Başkanı Trump'tan geldi” ifadelerini kullandı.

“ABD DESTEĞİ TAMAMEN KESMELİ”

Amerikan yönetiminin YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması gerektiğinin altını çizen Kalın, “NATO müttefiki olarak Türkiye'nin ulusal güvenliği için gereklidir. Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından kaçınılmaz bir seçenektir. Biz diyoruz ki; bütün terör örgütlerinden Suriye sahasının temizlenmesi Astana ve Cenevre sürecindeki siyasi sürece destek sağlar” şeklinde konuştu.

“YPG-PYD Astana'da olmazsa Kürleri kim temsil edecek?” sorusunun akıl tutulması olduğunu kaydeden Kalın, “YPG-PYD değilse Suriye'deki Kürtler Kürt değil mi? PKK'lı YPG'li olmayan diğer Kürlere büyük bir hakaret olan bu yaklaşım bir kenara bırakılmalıdır” ifadesini kullandı.

“NİHAİ KARARI SURİYE HALKI VERECEK”

“Esad rejimi ile herhangi bir temas söz konusu değil” açıklamasını yapan Kalın, Suriye'nin geleceği hakkında şöyle konuştu: “Şuanda Esed rejimi üzerinde etkisi olan iki ülke var. Rusya ile İran. Bu iki ülke ile biz her konuda anlaşacağımız anlamına gelmiyor, ama iş yapmayacağımız anlamına da gelmiyor. Nihai olarak bu kararı verecek Suriye halkıdır. Bizim düşüncemize göre kendi halkına göre bu kadar zulmetmiş birinin olması uygun değil. Esed'in geleceği konusunda bizim tavrımız net. Bu kadar kan dökmüş birinin olmaması gerekir.”

“SÜREÇ KOLAY OLMAYACAK”

Suriye'deki sürecin kolay olmadığını ifade eden Kalın, Astana sürecinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile aralarında geçen bir diyaloğu anlatarak “Putin ‘Biz Esed'e nikahlı değiliz' dedi. Ve ‘Oradaki devlet yapısının çökmemesi için bir anda sonlandırılmaması gerekir' dedi. Biz bir yere kadar bunu kabul edilebilir, olarak gördük. Süreç çok kolay olacak değil. Rusya ile Avrupa ve ABD ile konuşarak süreci sonlandırmak istiyoruz. Suriye halkı çok uzun süredir bu acıyı yaşıyor” ifadelerini kullandı