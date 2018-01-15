İki kardeşin su dolu çukurda ölümüyle ilgili 6 tutuklama

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynarken, 1,5 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşüp çamura saplanarak hayatlarını kaybeden iki kardeşin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu’nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

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CENAZELER TESLİM ALINDIYaşamını yitiren Yusuf Tencirlioğlu (7) ile kardeşi Ali Tencirlioğlu´nun (5) cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Otopsilerinin tamamlanmasına rağmen ailenin birinci derece yakını olmadığı için alınamayan cenazeler, İzmir’e gelen başka bir yakına teslim edildi. Tencirlioğlu kardeşlerin cenazelerinin, yarın Kahramanmaraş´ta toprağa verileceği belirtildi.

DHA