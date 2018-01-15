Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İki kardeşin su dolu çukurda ölümüyle ilgili 6 tutuklama

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynarken, 1,5 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşüp çamura saplanarak hayatlarını kaybeden iki kardeşin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

22:1815 Ocak 2018
Haberler Gündem
İki kardeşin su dolu çukurda ölümüyle ilgili 6 tutuklama
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide oynarken, 1,5 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düşüp çamura saplanarak hayatlarını kaybeden iki kardeşin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu’nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

 

İLGİLİ HABERSu dolu çukura giren iki kardeş can verdiSu dolu çukura giren iki kardeş can verdi
CENAZELER TESLİM ALINDIYaşamını yitiren Yusuf Tencirlioğlu (7) ile kardeşi Ali Tencirlioğlu´nun (5) cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

resimid_4450703

 

Otopsilerinin tamamlanmasına rağmen ailenin birinci derece yakını olmadığı için alınamayan cenazeler, İzmir’e gelen başka bir yakına teslim edildi. Tencirlioğlu kardeşlerin cenazelerinin, yarın Kahramanmaraş´ta toprağa verileceği belirtildi.

DHA

Son güncelleme: 22:4315.01.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar