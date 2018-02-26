İki kentte kar tatili; Eğitime ara verildi (26 Şubat’ta kar tatili olan iller)

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Doğu bölgelerinden son dakika kar tatili haberleri geliyor. Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Bitlis'te ise dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında bir gün süreyle eğitime ara verildi.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Son dakika haberine Van Bahçesaray ile Bitlis’te okullar tatil edildi.

BİTLİS’TE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bitlis’te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında bir gün süreyle eğitime ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Valilik açıklamasında “Olumsuz hava şartlar nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personeller bir gün süreyle izinli sayılacaktır” denildi.

VAN BAHÇESARAY’DA KAR TATİLİ

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Akşam saatlerinde belli aralıklarla başlayan kar yağışı etkisini artırınca okulların ise bir gün tatil edildiği belirtildi. Ajanslar