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İkizleri ölüm bile ayıramadı!

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiz kardeşler hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

23:4026 Ocak 2018
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İkizleri ölüm bile ayıramadı!
İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiz kardeşler hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tire-Bayındır karayolunda Çatal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Bayındır'dan Ödemiş yönüne seyir halinde olan panelvan araç, Tire yönünden kavşağa çıkan Özkan Tosun yönetimindeki otomobile çarptı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Çarpmanın etkisiyle her 2 araç da hurdaya dönerken, panelvan araçta bulunan ikiz kardeşler Kenan Gencer ve Ferhat Gencer olay yerinde hayatını kaybetti.

Foto: İHA

Foto: İHA

Aynı araçtaki Hakan Çarpan ile otomobildeki Özkan Tosun, Fatma Tosun, Köksal Tosun, Nezaket Tosun ve Zehra Tosun yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Foto: İHA

Foto: İHA

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Kazada ölen ikiz kardeşlerin olay yerine gelen yakınları acı manzarayı görünce sinir krizi geçirdi.
Öte yandan çevre sakinleri Tire-Ödemiş ve Bayındır yollarını birbirine bağlayan kavşakta sık sık kaza meydana geldiğini belirterek önlem alınmasını istedi. İHA

Foto: İHA

Foto: İHA

Foto: İHA

Foto: İHA

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