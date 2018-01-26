İkizleri ölüm bile ayıramadı!

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiz kardeşler hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tire-Bayındır karayolunda Çatal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Bayındır'dan Ödemiş yönüne seyir halinde olan panelvan araç, Tire yönünden kavşağa çıkan Özkan Tosun yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her 2 araç da hurdaya dönerken, panelvan araçta bulunan ikiz kardeşler Kenan Gencer ve Ferhat Gencer olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçtaki Hakan Çarpan ile otomobildeki Özkan Tosun, Fatma Tosun, Köksal Tosun, Nezaket Tosun ve Zehra Tosun yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Kazada ölen ikiz kardeşlerin olay yerine gelen yakınları acı manzarayı görünce sinir krizi geçirdi.

Öte yandan çevre sakinleri Tire-Ödemiş ve Bayındır yollarını birbirine bağlayan kavşakta sık sık kaza meydana geldiğini belirterek önlem alınmasını istedi. İHA