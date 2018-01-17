İlhan Cihaner: Artık süper temyiz merci saray olmuştur

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği kararla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cihaner, "AYM'nin verdiği karar icra edilmedi. Bu Anayasa Mahkemesi'nin onuruna çok ağır bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Cihaner, FETÖ'yle mücadele konusunda da çarpıcı iddialarda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, CNN Türk’te yayınlanan programda konuştu. Anayasa Mahkemesi’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği karara değinen Cihaner, alınan kararın 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tanınmamasını sert bir dille eleştirdi. “Cumhurbaşkanı’nın istemediği bir kararı AYM verebilir mi?” diye soran Cihaner, “AYM’nin verdiği karar icra edilmedi. Bu Anayasa Mahkemesi’nin onuruna çok ağır bir saldırıdır. AYM süper temyiz merci değildir diyorlar ya, artık süper temyiz merci saraydır. Çünkü oradan onay almadan kararlar konusunda gereği yapılmıyorsa, süper temyiz merci saray olmuştur” ifadelerini kullandı.

“ÜÇ BAKANIN ÜZERİNE YÜRÜYOR”

Programda Cihaner, FETÖ’yle mücadele konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erzincan Başsavcısıyken yürüttüğü soruşturmada, yaşadığı bir durumu anlatan Cihaner, “Düşünün, 2010 yılında devletin MİT müsteşarı, Başbakan’a gidip diyor ki; ‘Bu Fethullahçı yapılanmanın bir tuzağıdır, MİT’i ele geçirmeye çalışıyorlar. Yargıyı ele geçirmeye çalışıyorlar.’ Bunu dediği için üç bakanın üzerine yürüdüğünü söylüyor” dedi.