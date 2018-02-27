İlkel hırsızlar yakalandı

İstanbul Anadolu Yakası'nda hedef aldıkları PTT ve eczanelerin kapılarını parke taşlarıyla kırarak 50 bin liralık soygun yaptıktan sonra kaçan hırsızlardan biri ayağını kırdı. Takibe alınan ilkel hırsızlar hastanede gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Yakası’nda eczane ve PTT’leri hedef alarak soygun yapan hırsızlara yönelik harekete geçti.

İddialara göre, hırsızları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Ocak Ayı içinde Anadolu Yakası’nda soygun yapılan PTT ve eczanelerin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızların iş yerlerinin kapılarını taşlarla kırarak girdiklerini belirledi. Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

KAÇARKEN AYAĞINI KIRDI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, soygun yaptıktan sonra kaçan M.T. isimli şüphelinin ayağını kırdığını belirledi. Araştırmalara devam eden ekipler, sahte kimlik kullanarak hastanede tedavi olan S.Ş. (27) ve M.T. (26) isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.Ş. ve M.T. emniyette sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda şüphelilerin 11 ayrı ev, PTT ve eczanelerden yaklaşık 50 bin liralık soygun yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.