İmralı yasağı 20 bin feet azaldı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın hükümlü bulunduğu İmralı adası üzerinde bugüne kadar 28 bin feet olarak uygulanan uçuş yasağı, 8 bin feete indirildi.

İmralı adası üzerinden uçuş yapan hava araçları 8 bin feetin altına inemeyecek. İmralı’yı da içine alan Bursa’nın Mudanya, Kestel ve Harmancık ilçelerinde, insansız hava aracı ve drone uçuşları da yasaklanmıştı. İmralı, 2. derece hava askeri yasak bölge kapsamında bulunuyor.

Bakanlar Kurulu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın hükümlü bulunduğu İmralı hava askeri yasak bölgesinin dikey yükseklik sınırını yeniden belirledi. Karara göre, İmralı ikinci derece hava askeri yasak bölgesinin 28 bin feet olan dikey yükseklik sınırı, 8 bin feet olarak değiştirildi. Artık İmralı Adası üzerinde uçuş yapan hava araçları 8 bin feetin altında uçuş yapamayacak. Bir süre önce de Bursa Valiliği tarafından İmralı Adasını da içine alan Bursa'nın Mudanya, Kestel ve Harmancık ilçelerinde insansız hava aracı ve drone uçuşları yasaklanmıştı.

İmralı Adası’nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan, 19. yıldır burada bulunuyor. Kenya’da 15 Şubat tarihinde yakalandıktan sonra getirildiği İmralı Adası’nda yargılanıp ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Öcalan adada, yüksek güvenlikli F tipi kapalı cezaevinde kalıyor. İmralı Adası’nda kara, hava ve denizden 700’e yakın asker görev yapıyor.