İnanılacak gibi değil! Tam 117 tüp…

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, yarış atlarında doping olarak kullanılan 177 cam tüp kimyasal madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cedit Mahallesi’ndeki bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, yarış atlarında doping olarak kullanılan, yasak olduğu belirtilen ve 2 milyon TL değerinde 177 cam tüp kimyasal madde ele geçirildi.

Ev sahibi şüpheli H.A. gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Ele geçirilen kimyasal maddelerin insanlarda botoks uygulaması ve kök hücre yenilemesinde de kullanıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA