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İnanılmaz görüntüler! Yolu böyle açtılar

Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer Askeri Üs Bölgesi'nin yolunu güçlükle açabildi.

00:186 Şubat 2018
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İnanılmaz görüntüler! Yolu böyle açtılar
Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer Askeri Üs Bölgesi'nin yolunu güçlükle açabildi.

Hakkari İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından oluşan metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer Askeri Üs Bölgesi’nin yolunu açmak için yoğun çaba harcadı.

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METRELERCE KAR KALINLIĞI

Rüzgarın etkisiyle çukur bölgelerde metrelerce kar kalınlığı oluştu.

DHA

Üs bölgesi yolunda çalışma yapan ekipler, yaşadıkları zorlukları ve iş makinelerinin boyunu aşan kar tünellerini ise cep telefonlarıyla görüntüledi. DHA

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Son güncelleme: 00:1906.02.2018
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