“İnterneti denetlemek imkansızdır”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, hükümetin internet yayıncılığına sansür getirmek istediğini savundu. Yıldız, ‘’İnternet okyanus gibidir, havuz medyasına dönüştürülemez. İnternet 21 .yüzyılın en etkili ve vazgeçilmez iletişim platformudur. Hükümeti 21. yüzyıla davet ediyoruz " dedi.

Uzun yıllar Google merkezinde yöneticilik yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taylan Yıldız, hükümetin internet yayıncılığına sansür getirmek istediğini savundu. Yıldız, ‘'İnternet okyanus gibidir, havuz medyasına dönüştürülemez. İnternet 21. yüzyılın en etkili ve vazgeçilmez iletişim platformudur. Hükümeti 21. yüzyıla davet ediyoruz ” dedi.

ÇATIDAKİ ANTENLERİ DE TOPALAYACAK MISINIZ?

Yıldız düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin teknoloji üreten değil, yasaklayan konuma geldiğini vurguladı ve “İnternete hükümet denetimi imkansızdır. Bu mecrayı denetleyip kontrol altına almaya çalışmak, abesle iştigaldir. Bu yöntemle sosyal medya araçlarıyla yapılan bireysel yayınlar kontrol edilmek isteniyor. Yurt dışından yayın yapan TV'leri engellemek için de, çatılardaki uydu antenlerini mi toplayacaksınız ? Yaklaşan seçimler öncesinde bu yasa ile muhalif ve eleştirel seslerin kesilmesi mi amaçlanmaktadır” diye konuştu.

BASKICI ÜLKELERLE AYNI SEVİYEYE DÜŞERİZ

Bu uygulamanın dünyadaki basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye’yi daha da geri düşüreceğini belirten Yıldız, “Sudan, Libya ve Suudi Arabistan gibi baskıcı ülkelerle aynı seviyeye düşeceğimize, bu ülkelere örnek olup, demokrasi dersi vermeliyiz. Özgürlüklerin kısıtlanması nitelikli beyinlerin yurtdışına göçüne neden olur ve bu Türkiye’nin geleceğine darbe vurmaktır” dedi.