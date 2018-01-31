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Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı IŞİD’li yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD üyesi S.S., sahte belge ile yakalandı. S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14:5831 Ocak 2018
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Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı IŞİD’li yakalandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD üyesi S.S., sahte belge ile yakalandı. S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü IŞİD’e yönelik yürütülen çalışma kapsamında Körfez ilçesinde durumundan şüphelenilen kişinin kimliği kontrol edildi. Üzerinden M.S. adına düzenlenmiş belge çıkan kişinin yapılan araştırmalar sonucu S.S. olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. S.S. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. S.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İZMİT (Kocaeli), (DHA)

Son güncelleme: 15:3731.01.2018
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