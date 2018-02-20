Irkçı-bölücü-yıkıcı barolar kurulur

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Gökmen Ulu'ya konuştu, iktiradarı uyardı. Meslek odalarının yapısında değişiklik yapılması projesinin ülkeyi tehlikeye sokacağını söyleyen Feyzioğlu, “Bu projenin arkasında da FETÖ var” dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, meslek odalarının yapısında değişiklik yapılması projesi hakkında SÖZCÜ'ye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu projenin asıl amacını bildiğini düşünmediğini söyleyen Feyzioğlu, 2009'da hazırlanan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporuna işaret etti. İşte Feyzioğlu'nun çarpıcı açıklamaları:

DEVLETİN ARKASINDAYIZ: Türkiye Barolar Birliği doğruya doğru yanlışa yanlış diyen milli bir yapıdır. Her zaman için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arkasında dimdik durmuştur. TBB Türkiye'dir bu anlamda. En çoğulcu sesidir, en özgür sesidir Türkiye'nin… Bir düdüklü tencere gibi, baskı altına alınmış bir toplumun sübabı olmuştur. Bu toplumu patlama noktasında korumuştur ve Türkiye'nin birliğini, Türk vatanının bölünmezliğinin sigortası görevini üstlenmiştir.

KUMPAS DAVALARI: Cumhurbaşkanı'nın dilinden bir anda, gündeme hiç yoktan yere, bomba gibi, baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin parçalanması projesi düşürüldü. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu projeyle aslında gerçekten neyin kastedildiğini bildiğini düşünmüyorum. Bu sebeple de iddia ediyorum ki kendisine bu projeyi söyletenler sarayında yuvalanmış kripto FETÖ'cülerdir, kripto PKK'lılardır ve yabancı devletlerin gizli ajanlarıdır.

GÜNAH ÇIKARDIĞI DÖNEM: 2009 senesinde bunun Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporuna yansıyan bir proje olduğunu öğreniyoruz. 2009 kumpas davalarının zirve yaptığı, TSK'nın balyozlandığı ve FETÖ'nün Türkiye'yi ele geçirmek için kocaman adımlarla koştuğu dönemdir. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın, siyasi iktidarın, o güne dönüp günah çıkardığı dönemdir, ‘kandırıldık' dediği dönemdir 2009. İşte o kandırıldık dediği dönemde Devlet Denetleme Kurulu'nun bu raporunda tüm meslek örgütlerinin bölünmesi parçalanması vardır. Mesele Türkiye adının çıkarılmasının ötesinde meslek örgütlerinin il örgütlerini parçalamak. Üst birlikleri de birden çok hale getirmektir. Yani isteyen avukatlar bir araya gelsinler istedikleri gibi baro kursunlar. İsteyen doktorlar bir araya gelsinler bir ilde istedikleri gibi tabip odası kursunlar. Nereye varır bu? Millet olarak birliğimizi yok etmeye varıyor.

EMPERYAL GÜÇLERE YARAR: Bu FETÖ projesi etnik temelli barolar kurulmasının projesidir. Irkçı barolar, bölücü barolar, yıkıcı barolar. Emperyal güçlerin heveslerini dillendiren ve savunan barolar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı sanıyor ki; kendi talimatı ile istediği gibi barolar kurduracak, dolayısıyla hükümet olarak onları muhattap alacaklar, öbürlerini almayacaklar. Fakat bilmediği veya gözden kaçırdığı şu: Dünyada Türkiye'yi parçalamak veya terör örgütlerini vekaleten kullanıp Türkiye'yi sarsmak, yıkmak isteyen emperyal güçlerin uzantıları tam aksine kendi tezlerini dillendiren baroları muhatap almaya başlayacaklar.

AFRİN’İ ANLATIRKEN: Bu en temel kavramlarda dahi birbirimizle kavga ettiğimiz, dünyaya da hiçbir şekilde milli birlik mesajı veremediğimiz bir görüntü verir. Mesela, şimdi Afrin'de ordu seferde. Bana yabancı basın geliyor, ben ne diyorum; ‘Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkı kullanıyor' diyorum. Mezopotamya Barolar Birliği kurulursa ne diyecek? Tam bu dönemde, Afrin'i dünyaya anlatırken bu saldırıyla karşılaştık. Siyasi iktidara tabi olmayan kim varsa, birileri ona ateş ediyor şu anda. O ateş edenlere bakın hepsi kripto.

BÜYÜK KAOS YAŞATIR: Biz adil yargılama doğru düzgün güvenilir bir sistem derken, iktidar her yapılanı, yaptıklarını alkışlayan yapılar istiyor. Ama bunu yaparken karşısına aynı zamanda Türkiye'nin en milli menfaatlerini sorgulayan ve altını oyan başka yapıların da çıkmasına zemin hazırlıyor. İşte bu sebeple FETÖ projesidir. Bu proje hayata geçerilirse inanılmaz bir kaos oluşturacak. DDK'nın projesini araştırsınlar, o raporu yazanların hepsini ihraç ettiler. Yani bir taraftan KHK ile FETÖ'cü diye ihraç edeceksin, öbür taraftan onun projesini bugün uygulamaya kalkacaksın. Bu Türkiye'ye kurulmuş çok büyük bir tuzaktır.

SÖZCÜ'YE YAPILAN HAKSIZLIK TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARADI

SÖZCÜ'ye yönelik algı operasyonunda 174 gün Silivri'de tutuklu kalan arkadaşımız Gökmen Ulu, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile bir araya geldi. Ulu'ya bir kez daha ‘geçmiş olsun' diyen Feyzioğlu, “SÖZCÜ'ye yapılan haksızlık tüm Türkiye'ye yapılmıştır. Çünkü, kanaatimce sizin akla zarar bir gerekçeyle tutuklanmanız, sadece ve sadece FETÖ adlı hain örgüte, Türkiye'yi yıkmaya kalkışan terör örgütlerine ve onların arkasındakilere yarayan bir tutuklamaydı” diye konuştu.