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İşçileri taşıyordu! Şarampole uçtu: 2 ölü, 12 yaralı

Karabük'te orman işçilerini taşıyan kamyon şarampole uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

21:273 Şubat 2018
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İşçileri taşıyordu! Şarampole uçtu: 2 ölü, 12 yaralı
Karabük'te orman işçilerini taşıyan kamyon şarampole uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinde ormana sayvan (baraka) kurmaya giden orman işçisini taşıyan kamyon akşam saatlerinde ilçeye dönüş sırasında şarampole uçtu.

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Olayın ihbar edilmesinin ardından çok sayıda 112, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

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İşçilerin büyük bir çoğunluğunun kamyonun kasasında yolculuk ettiği öğrenildi. Kazada yaralananlar Yenice Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Vinç yardımıyla aracın kaldırılmasıyla çıkarılan cenazeler Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. AJANSLAR

Son güncelleme: 01:0804.02.2018
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