İşçileri taşıyordu! Şarampole uçtu: 2 ölü, 12 yaralı

Karabük'te orman işçilerini taşıyan kamyon şarampole uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinde ormana sayvan (baraka) kurmaya giden orman işçisini taşıyan kamyon akşam saatlerinde ilçeye dönüş sırasında şarampole uçtu.

Olayın ihbar edilmesinin ardından çok sayıda 112, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

İşçilerin büyük bir çoğunluğunun kamyonun kasasında yolculuk ettiği öğrenildi. Kazada yaralananlar Yenice Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vinç yardımıyla aracın kaldırılmasıyla çıkarılan cenazeler Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. AJANSLAR