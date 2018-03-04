Eyüp’te park duvarı çöktü 5 araç zarar gördü

İstanbul'da şiddetli yağmur devam ederken Eyüp'te bir parkın duvarı otomobillerin üzerine çöktü. Olayda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan Ataköy'de de yoğun yağış nedeniyle alt geçitleri su bastı. Sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul’da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur, Eyüp’te bir parkın duvarının çökmesine neden oldu. İdris Köşkü Caddesi üzerinde bulunan İdris Bitlis Parkı’nın yeni yapılan duvarı, yağmur sularının etkisiyle çökerek, caddede park halinde bulunan 4 aracın üzerine devrildi, bir kamyonet de çökmenin etkisiyle yan yatarak başka bir araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin yaşandığı caddeye şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Ekiplerin araçları kurtarma çalışması sürüyor.

Aracı devrilen duvardan hasar gören Yusuf Demir, ” Biz aracımızı park ettik. Geldiğimizde bu durumla karşılaştık. Sağanak yağmurun ardından toprak kaymasıyla duvar devrildi. 6 araç hasarlı şu anda” dedi.

ATAKÖY’DE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI

Şiddetli yağmur nedeniyle Ataköy Sahil Alt Geçidinde su birikintisi oluştu. Ataköy'den sahil yoluna bağlanmak isteyen araçlar, su dolan alt geçitten güçlükle geçebildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım Onarım ekipleri su birikintisinin oluştuğu alt geçide gelerek çalışma başlattı. Su tahliye aracı ile alt geçitte biriken su tahliye edilerek, yol trafiğe açıldı.

“ARABAMIN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYORUM”

Aracıyla su dolan alt geçitten geçmekte zorlanan sürücü Zümrüt Aktaş, “Çok yağmur yağdı. Bu kadar yağmurda böyle olursa daha büyük bir yağmurda nasıl olur düşünemiyorum. Geçip geçmeme konusunda çok tereddütlüyüm, geçemiyorum. Suyun içerisinde kalmak istemiyorum. Arabamın da zarar görmesini istemiyorum” dedi.

İHA – DHA