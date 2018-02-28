İstanbul donuyor: Beklenen kar geldi! Son dakika yurtta hava durumu

İstanbullular dikkat bu haberi okumadan dışarı çıkmayın... İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkisiyle Taksim meydanı beyaza büründü. Öte yandan AKOM, THY ve İBB'den uyarılar geldi. İşte yurtta son dakika hava durumu haberi...

İstanbullular adeta donuyor. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Taksim Meydanı'nda etkisini artırdı.

Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı en çok yerli ve yabancı turistleri sevindirdi.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Taksim Meydanı beyaza büründü.

Taksim'de kar selfiesi

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet anıtı önüne gelen yerli ve yabancı turistler çektikleri selfie ile bu anları ölümsüzleştirirken, anıt önünde fotoğraf çekilen vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkardı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ait kar küreme araçları Taksim Meydanı'nda kar yağışı nedeniyle hazır bekletildi.

KAR YAĞIŞINI BELKLEYENLER ÇAMLICA TEPESİ’NE KOŞTU

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, Çamlıca Tepesi’de ziyaretçilerin akınına uğradı.

Beyaz bürünen Çamlıca Tepesi’ne gelen sevgililer kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.

THY, yolcularına mağdur olmamaları için ‘erken gelin’ şeklinde bir uyarı yayımladı. İşte İstanbullular ilgilendiren haberler ve yurtta hava durumu…

İSTANBUL’DA 1 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklaması: “İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra aralıklarla hafif karla karışık yağmur ve yarın sabah ilk saatlere kadar hafif kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Buzlanma ve don olayının bu gece ve yarın Trakya'da şiddetli olmak üzere Marmara bölgesinin genelinde de etkili olması bekleniyor.”

AKOM’DAN BUZLANMAYA KARŞI UYARI

AKOM, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin beklendiğini bildirerek, trafikte buzlanma ve dona karşı sürücüleri uyardı.

Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren aralıklarla İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren soğuk havanın gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Soğuk havaya karşı yapılan uyarıların ardından bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) geldi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağmur öğle saatlerinden itibaren kırsal bölgelerimizde kar, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre yağışın bu akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı şeklinde Perşembe sabah saatlerine kadar devam etmesi, ardından bölgemizi terk etmesi bekleniyor. İstanbul'da Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerde sıfırın altına düşmesi bekleniyor.”

BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT!

“Buzlanma, don olayı meydana geleceğinden trafikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi meteorolojik tahminlere göre tüm vatandaşların hava koşullarından sorun yaşamaması için tedbirler aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Gıda ve Hayvancılık, Sağlık Daire Başkanlıkları Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT, Metro İstanbul şirketleri İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi İCA şirketi temsilcileri AKOM'da görev yapıyor. Sabah saatlerinden itibaren bin 347 araç ve iş makinesi, 7 bin personel ile üç vardiya halinde kışla mücadele çalışmaları yapacak. 7 bin 373 kilometrelik güzergah ağında 363 müdahale noktasıyla kışa hazır bekletiliyor” denildi.

BOLU DAĞI’NDA KAR YAĞIŞI KAZALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı. TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli girişinde kar yağışı nedeniyle kayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde, TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde aniden başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yolun bazı yerleri tamamen beyaza büründü. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli girişinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Aydın Yazıcı yönetimindeki 06 EC 4524 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 kişi tedaviye alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN YOLCULARA UYARI

Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul’da bu geceden itibaren etkisini gösterecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcularını havalimanına erken gelmeleri konusunda uyardı.

Kurumdan yapılan açıklamada; “Değerli misafirlerimiz, bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışından kaynaklanan olası gecikme ve iptaller için lütfen havayolunuzla irtibata geçiniz. Trafikte yaşanabilecek gecikmelerden olumsuz etkilenmemek için terminale erken geliniz.” denildi.

THY: ERKEN GELİN

Türk Hava Yolları, gece saatlerinde İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yolcuların mağduriyet yaşamamaları konusunda erken gelmeleri uyarısında bulundu.

Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren aralıklarla İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde de sıcaklığın düşmesiyle birlikte etkisini arttırması bekleniyor. Yolcuların hava muhalefeti nedeniyle mağdur olmamaları için resmi internet sitesinden duyuru yayınlayan Türk Hava Yolları (THY), ‘erken gelin' uyarısında bulundu

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan verilere göre 1 Mart 2018 tarihinde saat 05.00 itibariyle İstanbul'da kar yağışının etkili olması beklenmektedir. 1 Mart tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı uçuş yapacak yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerek trafikte gerek havalimanında oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak terminalde bulunmalarını önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa), İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın ve Muğla’nın doğusu), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Van ve Iğdır dışında Doğu Anadolu bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece Samsun ve Ordu çevrelerinde, yarın (Perşembe) Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Göller yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, iç kesimlerde bu akşam güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu gece Samsun ve Ordu çevrelerinde, yarın (Perşembe) Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, zirai don olayı vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz kıyılarında hafif ve orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu ve yarın (Perşembe) öğle saatlerine kadar doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİLECİK -2°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA -3°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE -1°C, 5°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL -2°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın ve Muğla’nın doğusu) bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyon çevrelerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AYDIN 3°C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 5°C, 11°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KÜTAHYA -4°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) Osmaniye çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece Isparta çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde bu akşam rüzgarın güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Göller yöresinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 11°C, 19°C

Çok bulutlu, bu akşam hafif olmak üzere sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 16°C

Çok bulutlu, yarın (perşembe) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, gece kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların önce yağmur ve karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra ani sıcaklık düşüşü ile birlikte kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeybatısında kuzey ve kuzeybatı, bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -3°C, 2°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR -3°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KONYA 2°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

NİĞDE 0°C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Perşembe) kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi (40-60 km/sa) bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli, kıyılarında hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -5°C, -1°C

Çok bulutlu,bu akşam karla karışık yağmurlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KARABÜK -3°C, 0°C

Çok bulutlu,bu akşam karla karışık yağmurlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SİNOP 1°C, 3°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın yarın (Perşembe) kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi (40-60 km/sa) bekleniyor.

ZONGULDAK 0°C, 1°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kıyılarında hafif, iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın yarın (Perşembe) kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi (40-60 km/sa) bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, zamanla Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde, yarın (Perşembe) sabah Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz’de bu gece saatleri ve yarın (Perşembe) kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

GİRESUN 3°C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 1°C, 3°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kıyılarının karla karışık yağmur, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 1°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 2°C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Erzincan çevrelerinin, yarın (Perşembe) batısı ile zamanla Van ve Iğdır dışında bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ 3°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ERZURUM -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı kar yağışlı

KARS -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

MALATYA 4°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KİLİS 7°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sonra hafif yağmurlu