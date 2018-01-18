İstanbul için kar vakti! Son dakika haberi Meteoroloji’den geldi..

Bugün aniden soğuyan İstanbul yarından itibaren bir miktar ısınmaya başlayacak ancak yeni hafta karla gelecek. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren sozcu.com.tr'den duyurulan kar tarihini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika verileri de destekledi. İstanbul'da kar bekleyenler için haberler iyi, kara kışın başlayacağı gün geliyor. 23 Ocak'tan itibaren İstanbul'u ve Türkiye'nin büyük çoğunluğunu etkileyecek olan soğuk hava dalgası için Meteoroloji tahminleri uzattı, günlerce sürecek...

Haftalardır beklenen kış için sadece günler kaldı. Yağdı, yağacak derken hep ertelenen ve kısa süreli etkili olan kar yağışı birçok kişinin kar özlemini yarıda bıraktı. Meteoroloji’nin son dakika hava durumuna göre kar vakti geldi, haberler iyi bu sefer soğuk hava dalgası günlerce sürecek.

KAR GELİYOR! GÜNLERCE SÜRECEK…

Birkaç kere son dakikada değişen hava sistemleri yüzünden İstanbul’u teğet geçen kar yağışları bu sefer kuvvetli şekilde geliyor. Geçtiğimiz hafta sonundan beri sozcu.com.tr tarafından duyurulmaya başlanan 23 Ocak tarihini Meteoroloji’nin verileri de doğruladı. Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte uzun süreli kar yağışı görülecek. Gelecek hafta başından itibaren günlerce kar yağacak.

HAFTA SONU ISINACAK SONRA ANİDEN DÜŞECEK

İstanbul’da hava sıcaklıkları bugün aniden düştü fakat hafta sonu tekrar ısınmaya başlayacak. 14 dereceye kadar yükselecek sıcaklıklar sonrasında aniden düşerek salı günü 2 derece civarında olacak ve günlerce sürecek kar yağışı başlayacak. Gelecek hafta başında etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.