İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul Polisi FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Dosya kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları belirlenen 36 kişinin bulunduğu belirtildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının gizli haberleşme programı ByLock kullanan bazı şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı. Şüphelilerin gizli haberleşme programı üzerinden yaptıkları görüşmeler tek tek incelendi. Araştırmalar neticesinde, 36 şüphelinin yakalanması için karar çıkarıldı. Kaçakçılık Polisi sabah saatlerinde 9 ilde 40 adrese operasyon düzenledi. Çalışmaların devam ettiği öğrenildi.