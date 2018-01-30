İstanbul polisi ‘Mete’yle denetlenecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, denetimin kolaylaşması için Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) adı verilen bir program geliştirdi. Kısaltmasıyla, tarihte “Islıklı ok” kullanarak talimat veren Hun İmparatoru Mete’ye atıf yapılan proje, düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıda konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Herkesin başını sakladığı zaman, halk adına hak adına, devlet adına, adalet adına başını kaldırması gereken bir meslek polislik” diyerek, yapılan çalışmalar ve METE hakkında bilgi verdi. Afrin operasyonu ile ilgili de konuşan Çalışkan "Allah onların yardımcısı olsun, eğer onlar gelin desin biz buradan sel gibi akar Afrin’e de geliriz daha ileriye de gideriz “ dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde denetimlerin daha iyi sağlanması için defter sisteminden dijital ortama geçti. Aylarca çalışıldıktan sonra geçtiğimiz yıl denemelerine başlanan METE Projesi Polis Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda tanıtıldı. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri de katıldı. Programda, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çatal, Mustafa Çalışkan'ın talimatı ve desteğiyle hayata geçirilen METE Projesi hakkında bilgi verdi. Emniyet birimlerince kullanılacak ve akıllı cihazlara yüklenen yeni yazılımın yerel ve genel denetimin kolaylaşmasını, eksikliklerin yerinde görülmesini sağlayacağı belirtildi.

‘KARAKOL DENETİMİ'NDEN ‘MAÇ ÖNLEMİ'NE

Bunlarla da sınırlı olmayan programla, Emniyet yetkilerinin, şehit ailelerini ziyaretten, karakollardaki eksikliklere kadar birçok bilgi depolanabilecek. Yeni işlenen bilgilerin, konu başlıkları altında toplanmasını ve takip işlemlerinin çok kolay hale gelmesini sağlayacak program “Denetim” “Performans” “Aranan Şahıslar” modülleri altında kullanılacak. Spor müsabakaları, uygulama tedbirleri ile metro- metrobüs-İskele gibi ulaşım noktalarının denetlemelerde yaşanan sorunlar da kayıt altına alınabilecek. Spor müsabakalarındaki kavga ve gerilimler not edilebilecek, başka bir ilçede aynı takımların müsabakaları, o maçın güvenliğini sağlayacak birimlerce de görülerek önlem alınabilecek. Sistem sayesinden müdür ve amirler ve komiserlerin denetimleri yerinde yapması sağlanacak. Programda yetkili kişi ve GPS bilgisi eşleşmeden sistem denetim modülünü açmayacak. Türkiye'de devlet kurumlarında ilk kez kullanacak denetim sistemi sayesinde, zamandan tasarruf sağlanacak sistem, memurların başarısının da daha adaletli şekilde belirlenmesini sağlayacak.

‘POLİS ÖZGÜVENİ YÜKSEK İNSANDIR'

Programda İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da konuştu. Çalışkan, “Polis özgüveni yüksek insandır. Bunu şunu için söylüyorum. Neden özgüven yüksek olacak? Herkesin başını eğdiği zaman herkesin başını sakladığı zaman, halk adına Hak adına, devlet adına, adalet adına başını kaldırması gereken bir meslek polislik” diyerek, polisin kendi canından önce başkasının canını düşünme zorunda olan bir meslek gurubu olduğunu ifade etti.

22 MİLYON GBT

Dr. Mustafa Çalışkan geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da Genel Bilgi Tarama Sitemi (GBT) üzerinden 22 milyon sorgu yapıldığını dile getirdi. Bunun rekor olduğunu belirten Çalışkan, “Aranan, herhangi biri suçla ilişkisi olan İstanbul'da dolaşan herkes mutlaka polisle karşılaşacağını, mutlaka yakalanacağını hissedecek. Biraz yorulacağız ama sistem oturdukça yorgunluğumuz azalacak” dedi. Geçen yıl 65 bin müsabakaya ekip gönderildiğini ifade eden Dr. Mustafa Çalışkan, yoğun çalışmaya rağmen şubelerin bir çok rekor kırdığını belirterek çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

123 BİN DENETİM

METE Projesinin gelişim aşamasını da anlatan Çalışkan, “Projeye kafa yormamızın sebebi, denetlemenin artık rutine dönmesiydi. Denetleme defteri doldurmanın yeterli olamayacağını, denetleme defterine yazılan sorunların uzun süre çözülmediğini, denetlemenin amacına ulaşmadığını gördük” diyerek; geçen sene 11 bin olan denetleme çalışmasının, METE Projesiyle 123 bine ulaştığını belirtti. Daha önce denetimlerde dengesizlik olduğunu ifade eden Çalışkan, denetlemelerin artık yerinden yapılmasının mecburi olduğunu da dile getirerek, sistemin eksikliklerin giderilmesini kolaylaştırdığını söyledi.

‘ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ'

Sistem üzerinden personel performansıyla ilgili de işlem yapılacağını belirten Çalışkan, meslek hayatında yoğun çalışan birçok memurun, uzak köşelerde oldukları için hizmetlerinin görünmediğinden yakındığını ifade etti. Yeni sistemle performans sistemi getirildiğini belirtti. Çalışkan performanslarına göre bazı personellerin belirlendiğini ve ödül verileceğini söyledi. Bu seçimin ise çok net kriterlerle yapıldığını belirtti. METE Projesinin ilerleteceğini söyleyen Mustafa Çalışkan “Görevde adaleti, hizmette adaleti ve kendi içimiz de adaleti sağlayacağız” dedi. Çalışkan Afrin'deki Mehmetçikler için de dua ederek “ Allah onların yardımcısı olsun, eğer onlar gelin desin biz buradan sel gibi akar Afrin'e de geliriz daha ileriye de gideriz “ dedi.

16 KİŞİYE ÖDÜL

Programda METE sistemi üzerinden belirlenen en başarılı 10 polis ve 6 polis amirine ödül verildi. Ödül kazanmaya hak kazanan; Beyoğlu Asayiş Büro Amiri Hakan Solak, Kadıköy Devriye Amirliği'nde görevli Halil Atmaca, Pendik Asayiş Büro Amirliği'nde görevli Komiser Sabri Cingü, Beylikdüzü Asayiş büro Amirliği'nde görevli Komiser Hüseyin Saraç, Maltepe Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli Komiser Yardımcısı Yalçın Yeşilkayalı, Beylikdüzü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli Komiser Yardımcısı Fark Büte, polis memurları Okan Karakol, Orhan Tekin, Mehmet Ali Başağa, Mustafa Karaca, Kenan Somuk, Ömer Büyükefe, Salih Varlı, Seçkin Kozik, Oktay Çelik ve Cengiz Bayram, ödüllerini İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın elinden aldı.