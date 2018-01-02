İstanbul Üniversitesi’nde ‘ballı hoca saltanatı’ yaşanıyor. Onlarca öğretim üyesinin hiçbir derse girmediği halde maaş ve harcırah aldığı ortaya çıktı.

Skandalı tespit eden Sayıştay, üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile enstitülerin hemen tamamında maaş karşılığı hiç ders vermemiş çok sayıda öğretim üyesinin mevcut olduğunu açıklayarak, “Anadolu'da birçok üniversite öğretim üyesi bulunmazken burada hiç derse girmeden maaş alıyorlar” dedi.

Sayıştay, mevzuat gereği öğretim üyelerinin, aldıkları maaş karşılığında haftada asgari 10 saat, öğretim görevlileri ve okutmanların ise haftada 12 saat ders vermekle yükümlü olduğunu vurguladı.

ANADOLU HOCA BULAMAZKEN

Raporda, şu tespitlere yer verildi:

“Ancak; üniversite bünyesinde çok sayıda öğretim üyesi maaş karşılığı vermekle yükümlü oldukları dersleri verememektedir. Bu durum eğitim kurumunda ihtiyacının üzerinde öğretim üyesi istihdam edilmekte olduğunun bir göstergesi olarak algılanmıştır. Anadolu'da birçok üniversitede ders verecek öğretim üyesi sıkıntısı yaşanırken İstanbul Üniversitesi'nde çok sayıda öğretim üyesi maaş karşılığı vermekle yükümlü oldukları ders bulamamaktadırlar. Bu da; kaynaklarımızın verimli ve etkin olarak kullanamadığımıza işaret etmektedir.

MECLİS OLAYA EL ATSIN

İstanbul Üniversitesi'nde ihtiyacın üzerinde öğretim üyesi istihdam edildiği, söz konusu eğitim kurumunda öğretim üyeleri maaş karşılığı girecek ders bulamazken ülke genelindeki bir çok üniversitede ders verecek öğretim üyesi bulunmadığı, bu nedenle başka illerde bulunan üniversitelerde görevli (bunların içine İstanbul Üniversitesi de dahildir) öğretim üyelerinin ders vermek üzere bu eğitim kurumlarında görevlendirildikleri ve kendilerine ayrıca harcırah ve ders ücreti adı altında ödemelerde bulunulduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmadığı, söz konusu durumun hem yetişmiş insan gücünde hem de mali anlamda kayba sebep olması nedeniyle TBMM'ye raporlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

BU DA EK DERS KIYAĞI

Yine, bu üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul ve enstitülerin bölümlerinin birçoğunda kanunen vermekle yükümlü oldukları zorunlu ders yükünü tamamlamamış öğretim üyeleri mevcut iken aynı bölümde görevli diğer bazı öğretim üyelerine ek ders görevi verildiği de belirlendi. Ek ders veren hocalara da bundan dolayı fazladan para ödenerek kamu zararı oluştuğu belirtildi.