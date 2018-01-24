Kar ne zamana kadar sürecek? İstanbul için kar haberleri geliyor… Meteoroloji’den son dakika hava durumu haberleri

Soğuk hava dalgası yurdu etkiliyor, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu verilerine göre İstanbul'da kar başladı. Türkiye'nin önemli bir kısmı bugün kar yağışlarından etkilenecek. Marmara Bölgesi'nin doğusundan gelmeye başlayan kar haberleri ilerleyen saatlerde İstanbul'u da etkileyecek...

Soğuk ve karlı hafta tüm Türkiye’yi etkisi altına aldı. Dün yurda giriş yapan ve son dakika bilgilerine göre bugün ülkenin önemli bir kısmına yayılacak olan soğuk hava dalgasıyla İstanbul’a da kar etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre kar haberlerinin akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kar nedeniyle yerler kısa sürede beyaza büründü. Rüzgarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

ZONGULDAK’TA 19 KÖY YOLU KAPANDI!

Zonguldak’ta kar yağışı nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Ereğli’de 17 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, Devrek’te 2 köy yoluna ulaşım sağlanamadı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle Ankara ve İstanbul Karayolu’nda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.

KAR BİRÇOK YERİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünce, Mersin ve Adana’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının beklendiği bildirildi. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Adana’nın Pozantı, Aladağ ve Feke ilçeleri ile Mersin’in Çamlıyayla ilçesinin iç kesimlerde başlayacak olan kar yağışının 20 ila 50 santimetreye kadar ulaşmasının beklendiği ifada edildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan karayolunda yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

YURTTA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kar yağışı ilerleyen günlerde doğu bölgelere doğru kaymaya başlayacak ve yavaş yavaş yurdu terk edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya çevreleri, Isparta’nın doğu kesimleri ile Muğla’nın Marmaris, Fethiye ve Dalaman ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ŞUBAT AYININ İLK HAFTASI YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR!

Küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul’u da etkileyecek yeni soğuk hava dalgası şubat başından itibaren yurdu etkilemeye başlayacak. Yeni soğuk hava dalgasının etkisi ve tam tarihi netleşmeye başladığı andan itibaren gelişmeler sozcu.com.tr’de olacak.