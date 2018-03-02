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İstanbul’a sıkı denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetim başlattı. Şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgulaması yapılırken araçlar da didik didik arandı.

Tugay SADAY
android-time 16:33 2 Mart 2018
Haberler Gündem
İstanbul’a sıkı denetim
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetim başlattı. Şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgulaması yapılırken araçlar da didik didik arandı.

“Türkiye Güven-huzur uygulaması” çerçevesinde Taksim Meydanı, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında denetimler yapılıyor.

FOTO:SÖZCÜ - Denetimi Sözcü muhabiri Tugay Saday da takip etti.

FOTO:SÖZCÜ – Denetimi Sözcü muhabiri Tugay Saday da takip etti.

Denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı. Araçları da durduran polis ekipleri hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi. Denetimler sırasında bir polis helikopteri de havadan inceleme yaptı.

 

Son güncelleme: android-time 16:5002.03.2018
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