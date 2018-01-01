İstanbul’da 2018’in ilk günü yollar boş kaldı

2018'in ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1'e kadar düştü. İstanbul'da her hangi bir günde iki saatten fazla zamanın çürüdüğü trafiğinin korkunçluğu bu fotoğrafla ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre; saat 11.00 sıralarında yoğunluk yüzde 1’e kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde de araç yoğunluğu olmadığı görüldü. Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi.

FOTO: DHA-İstanbul’da bu sabah trafik boştu

