İstanbul’da 22 Şubat Perşembe günü bu yollar kapalı! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul'da bugün (22 Şubat Perşembe) bazı yollar Fenerbahçe Doğuş-EA7 ARMANİ OLİMPİA MİLANO takımları arasında oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague basketbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Ataşehir’de bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş-EA7 ARMANİ OLİMPİA MİLANO takımları arasında oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague basketbol müsabakası dolayısıyla bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ataşehir’de bulunan Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda Fenerbahçe Doğuş – EA7 ARMANİ OLİMPİA MİLANO arasında oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague basketbol müsabakası nedeniyle bugün saat 18.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe Kapatılacak Yollar Ve Alternatif Güzergahlar şöyle:

“Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım) Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak, Halk Caddesi – Ihlamur Sokak arası trafiğe kapatılacak, Halk Caddesinden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokak istikametine, Sarı Mimoza Sokaktan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek.”

İHA