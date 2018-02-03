İstanbul’da 24 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamada, yarın bazı bölgelerde 24 saat su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Peki hangi bölgelerde su kesintisi olacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla, Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından yarın bazı bölgelerde 24 saat su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İSKİ’den yapılan açıklama şöyle: “Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından; 5 Şubat 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 6 Şubat 2018 Salı 10:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler;

Kağıthane İlçesi: Çeliktepe, Emniyetevleri, Sultan Selim, Şirintepe, Seyrantepe ve Yeşilce Mahalleleri.

Sarıyer İlçesi: Huzur, Ayazağa, Maslak, Reşitpaşa, Pınar, Poligon, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Hacıosman, PTT Evleri, İstinye, Ferahevler, Çamlıtepe, Garipçe, Havantepe, Koç Üniversitesi, Maden, Rumeli Feneri, Rumeli Kavağı, Yenimahalle, Zekeriyaköy, Büyükdere, Kazım Karabekir, Kocataş, Bahçeköy Yeni ve Bahçeköy Merkez Mahalleleri.

Beşiktaş İlçesi: Konaklar, 4.Levent ve Yeni Levent Mahalleleri.”