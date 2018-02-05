İstanbul’da ‘Baykuşlar çetesi’ çökertildi

İstanbul'da kendilerini "Baykuşlar" olarak adlandıran 13 kişilik hırsızlık çetesi 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Yaklaşık 140 vatandaşı mağdur eden çetenin 97 adresten hırsızlık yaptığı ve 16 otomobil çaldığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, evlerden yapılan hırsızlık ihbarlarını değerlendirerek çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 13 kişilik bir hırsızlık çetesi takibe alındı.

KAPILARI TEKER TEKER KONTROL ETTİLER

İddialara göre, kendilerine “Baykuşlar” ismini veren 13 kişilik hırsız çetesinin gündüzleri uyudukları geceleri ise gruplar halinde hırsızlık yaptıkları belirlendi. Kiraladıkları araçlarla hırsızlık yapan çetenin, bina kapısını özel aparatlarla açtıkları öğrenildi. Binadaki bütün kapıları teker teker kontrol eden hırsızların açabildikleri dairelere girerek cep telefonu dijital araçlar ve ziynet malzemeleri çaldıkları belirlendi. Güvenlik kameralarını görünce yüzlerini kapatan hırsızların girdikleri evlerden aldıkları anahtarlarla da 16 adet lüks araç çaldıkları öğrenildi.

BAYKUŞLAR KAFESLENDİ

Yaklaşık iki buçuk ay takip edilen hırsızlık çetesine 24 Ocak Günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul’da 19 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda biri çocuk 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 14 bin 350 Türk Lirası, 200 Avro, 53 Dolar, 6 adet diz üstü bilgisayar, 6 adet tablet bilgisayar, 10 adet dijital fotoğraf makinesi, 6 adet otomobil anahtarı ve

85 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli Hırsızlık Büro Amirliği’ne götürülerek sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda hırsızlıktan elde edilen malzemelerin yine bir çete üyesi aracılığıyla satılarak paraya çevrildiği ortaya çıktı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 97 adrese giren çetenin 16 araç çaldığı ve 140 vatandaşı mağdur ettiğini belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler ise sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.