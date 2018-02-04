İstanbul’da etkili olan lodos, uçaklara zor anlar yaşatıyor

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı lodos bugün İstanbul’u vurdu. Lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı’na inmek isteyen uçaklar dakikalarca havada tur attı. Lodos nedeniyle zor anlar yaşayan uçaklare pisti "pas" geçti. Lodos'un vurduğu yerlerden biri de Sarıyer'di. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir gecekondunun çatısı uçarken bir cami inşaatının da iskelesi yamuldu.

İstanbul'da iki günden beri etkisini sürdüren lodos, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Atatürk Havalimanı'na inmek için alçalan uçaklar zor anlar yaşadı. İnişe geçen çok sayıda uçak, lodos nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda kaldı. Lodosun etkisiyle bazı uçaklar da pisti pas geçmek zorunda kaldı.

O anlar kameralar tarafından görüntülendi. Rüzgara bağlı gecikmeler nedeniyle dün akşam saatlerinde bir uçak ise yakıt kritiğine girdiği için Ankara'ya yönlendirildi. Lodos nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin yönü de değiştirildi. İnişler Ataköy-Florya istikametinden gerçekleştirilirken, kalkışlar ise Sefaköy-Florya yönünde düzenlendi. İniş ve kalkış yapacak uçaklar arasındaki mesafe arttırılırken, iniş için sıraya giren uçaklar da İstanbul hava sahasında yoğunluğa neden oldu. Uzun uçak kuyruğu oluştuğu görüldü. Atatürk Havalimanı’na inmek için sıraya giren uçaklar, rüzgar nedeniyle ortalama 30 ila 45 dakika arasında gecikmeli olarak iniş yapabildi. Uçakların sıraya girdiği o anlar kameralara ve radar ekranlarına yansıdı.

SARIYER’DE ÇATI UÇTU

Sarıyer'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir gecekondunun çatısı uçtu. Vatandaşlar, dün geceden bu yana aramalarına rağmen Sarıyer Belediyesi yetkililerinin gelmediğini ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Olay, dün gece Sarıyer Ferahevler Avşar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle bir gecekondunun çatısı yerinden çıkarak yan gecekondunun çatısına uçtu. Çatısı uçan evin sahibi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün akşam saatlerinde yoğun yağış uyarısı yapması nedeniyle branda ile çatıyı örtmeye çalıştı. Dün geceden bu yana Sarıyer Belediyesini aramalarına rağmen herhangi bir yetkilinin gelmediğini iddia eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.







“Kimse ilgilenmiyor, biri sesimizi duysun”

Ev sahibi Yücel Ergül, “Dün akşamki fırtınadan dolayı evlerimizin çatısı uçtu. Fakat geceden beri belediyeye haber vermemize rağmen gelip ilgilenen olmadı. Hiçbir yetkili şu ana kadar gelmedi. Halen daha da Sarıyer Belediyesi ilgilenmiyor. Vatandaşlar çok mağdur, akşam da yağmur bekleniyor. Yetkili bir merci de bulamıyoruz. Bu sene ilk kez uçtu, bayağı da bir kuvvetli fırtına vardı. Çok acilen çatının yapılması lazım. Belki sesimizi duyan olur da gelir” dedi.

